Diretório de Empresas
Ansarada
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Ansarada Salários

A faixa salarial da Ansarada varia de $16,528 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $49,750 para um Recursos Humanos no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ansarada. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Serviço de Atendimento ao Cliente
$36.7K
Recursos Humanos
$49.8K
Engenheiro de Software
$16.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ansarada adalah Recursos Humanos at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $49,750. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Ansarada adalah $36,709.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Ansarada

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • SoFi
  • Amazon
  • Google
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos