Anaplan Salários

O salário da Anaplan varia de $73,630 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $346,725 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Anaplan. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Engenheiro de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluções
Median $168K
Gestor de Produto
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Recursos Humanos
Median $344K
Vendas
Median $250K
Analista de Negócio
$262K
Atendimento ao Cliente
$98.5K
Sucesso do Cliente
$281K
Cientista de Dados
$116K
Tecnólogo de Informação (TI)
$138K
Operações de Marketing
$89.2K
Designer de Produto
$270K
Gestor de Projecto
$154K
Recrutador
$73.6K
Gestor de Engenharia de Software
$347K
Gestor de Programa Técnico
$239K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Anaplan, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Anaplan é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $346,725. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anaplan é $156,545.

Outros Recursos