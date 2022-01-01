Diretório de Empresas
Airtel India
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Airtel India que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Airtel India is the second largest provider of mobile telephony and second largest provider of fixed telephony in India, and is also a provider of broadband and subscription television services.

    airtel.in
    Website
    1995
    Ano de Fundação
    34,958
    Nº de Funcionários
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Airtel India

    Empresas Relacionadas

    • Vodafone
    • BT
    • Safaricom
    • MTS
    • Sprint
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos