Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Salários

O salário da Voloridge Investment Management varia de $78,499 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $489,600 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Voloridge Investment Management. Última atualização: 10/17/2025

Engenheiro de Software
Median $200K
Analista de Dados
$78.5K
Gerente de Ciência de Dados
$490K

Cientista de Dados
$248K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Voloridge Investment Management é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $489,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Voloridge Investment Management é $224,176.

