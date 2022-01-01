Diretório de Empresas
Snap
Snap Salários

O salário da Snap varia de $61,215 em remuneração total por ano para Confiança e Segurança na faixa mais baixa a $1,472,985 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Snap. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Cientista de Pesquisa

Cientista de Dados
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Gerente de Produto
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Gerente de Engenharia de Software
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Gerente de Programa Técnico
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Vendas
Median $235K

Executivo de Conta

Gerente de Conta

Designer de Produto
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Designer UX

Recrutador
L3 $146K
L4 $162K

Recrutador Técnico

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Gerente de Marketing de Produto

Gerente de Programa
Median $260K
Contador
Median $150K

Contador Técnico

Tecnólogo da Informação (TI)
Median $165K
Engenheiro Mecânico
Median $352K
Analista de Negócios
$90.5K
Desenvolvimento de Negócios
$304K
Operações de Atendimento ao Cliente
$79.9K
Analista de Dados
$144K
Gerente de Ciência de Dados
$302K
Analista Financeiro
$234K
Engenheiro de Hardware
$144K
Jurídico
$120K
Consultor de Gestão
$377K
Operações de Marketing
$176K
Engenheiro Óptico
$527K
Gerente de Parcerias
$643K
Gerente de Design de Produto
$570K
Gerente de Projeto
$98K
Analista de Cibersegurança
$159K
Confiança e Segurança
$61.2K
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (8.33% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (2.77% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANO 1

33%

ANO 2

13%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 54% adquire no 1st-ANO (4.50% mensal)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (2.75% mensal)

  • 13% adquire no 3rd-ANO (1.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Snap é Gerente de Engenharia de Software at the L8 level com uma remuneração total anual de $1,472,985. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Snap é $302,575.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Snap

