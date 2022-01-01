Diretório de Empresas
Coinbase
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Coinbase Salários

O salário da Coinbase varia de $69,345 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $1,186,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Coinbase. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro Crypto

Gerente de Produto
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Designer de Produto
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Designer de Interação

Designer UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Cientista de Dados
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Gerente de Programa Técnico
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Gerente de Engenharia de Software
M6 $560K
M7 $772K
Analista de Cibersegurança
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Recursos Humanos
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Gerente de Marketing de Produto

Gerente de Programa
IC4 $163K
IC5 $193K
Gerente de Projeto
IC5 $213K
IC6 $346K
Analista Financeiro
Median $214K
Analista de Dados
Median $175K
Desenvolvimento de Negócios
Median $477K
Jurídico
Median $526K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $240K
Gerente de Ciência de Dados
Median $380K
Assistente Administrativo
$143K
Operações de Negócio
$200K
Analista de Negócios
$263K
Atendimento ao Cliente
$69.3K
Operações de Atendimento ao Cliente
$135K
Sucesso do Cliente
$352K
Consultor de Gestão
$335K
Operações de Marketing
$550K
Recrutador
$228K
Vendas
$213K
Arquiteto de Soluções
$219K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Pesquisador de UX
Median $262K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na Coinbase, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (25.00% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Coinbase, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Coinbase adalah Engenheiro de Software at the IC8 level dengan total kompensasi tahunan $1,186,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Coinbase adalah $268,745.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Coinbase

Empresas Relacionadas

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos