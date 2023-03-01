Upstox Salários

O salário da Upstox varia de $16,673 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $139,052 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upstox . Última atualização: 11/16/2025