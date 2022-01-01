Roblox Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Roblox varia de $19,386 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico na extremidade inferior a $1,200,556 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Roblox. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Engenheiro de Aprendizado de Máquina

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Segurança de Software

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Software de Jogos

Gerente de Produto
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Recrutador
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Recrutador Técnico

Designer de Produto
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Designer de Experiência do Usuário

Cientista de Dados
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Gerente de Engenharia de Software
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analista Financeiro
Median $185K
Marketing
Median $260K
Assistente Administrativo
$141K
Analista de Negócios
$161K
Gerente de Ciência de Dados
$564K
Designer Gráfico
$19.4K
Recursos Humanos
$281K
Tecnólogo em Informática (TI)
$275K
Gerente de Design de Produto
$467K
Gerente de Programa
$296K
Analista de Cibersegurança
$318K
Gerente de Programa Técnico
$274K
Escritor Técnico
$191K
Confiança e Segurança
$228K
Capitalista de Risco
$653K
Cronograma de Vesting

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Roblox, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:

  • 33% veste no 1st-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% veste no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% veste no 3rd-ANO (8.25% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Roblox, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Perguntas Frequentes

