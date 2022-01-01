Treasure Data Salários

O salário da Treasure Data varia de $75,750 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $225,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Treasure Data . Última atualização: 10/27/2025