Treasure Data Salários

O salário da Treasure Data varia de $75,750 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $225,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Treasure Data. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Median $195K
Gerente de Produto
Median $225K
Analista de Dados
$81.6K

Cientista de Dados
$111K
Marketing
$222K
Designer de Produto
$145K
Vendas
$205K
Engenheiro de Vendas
$102K
Gerente de Engenharia de Software
$208K
Arquiteto de Soluções
$121K
Technical Account Manager
$173K
Gerente de Programa Técnico
$75.7K
A função com maior remuneração relatada na Treasure Data é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $225,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Treasure Data é $159,293.

