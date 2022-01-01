Diretório de Empresas
Docker
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Docker Salários

O salário da Docker varia de $104,475 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $499,988 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Docker. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $262K
Engenheiro de Vendas
Median $280K
Operações de Negócio
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Atendimento ao Cliente
$104K
Marketing
$176K
Designer de Produto
$500K
Gerente de Produto
$162K
Vendas
$185K
Gerente de Engenharia de Software
$250K
Arquiteto de Soluções
$202K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Найвищеоплачувана позиція в Docker - це Designer de Produto at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $499,988. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Docker складає $193,633.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Docker

Empresas Relacionadas

  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos