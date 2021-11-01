Diretório de Empresas
Travelers
Travelers Salários

O salário da Travelers varia de $51,299 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $281,585 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Travelers. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Dados
Median $135K
Atuário
Median $143K

Gerente de Produto
Median $163K
Gerente de Projeto
Median $155K
Subscritor
Median $121K
Vendas
Median $132K
Designer de Produto
Median $96K
Contador
$86.6K
Analista de Negócios
$86.9K
Atendimento ao Cliente
$84K
Operações de Atendimento ao Cliente
$64.3K
Analista de Dados
$95.5K
Gerente de Ciência de Dados
$179K
Analista Financeiro
$51.3K
Engenheiro Geólogo
$79.6K
Designer Gráfico
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Gerente de Engenharia de Software
$282K
Arquiteto de Soluções
$261K

Data Architect

Gerente de Programa Técnico
$129K
Capitalista de Risco
$98.5K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Travelers é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $281,585. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Travelers é $129,350.

