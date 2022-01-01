Morgan Stanley Salários

O salário da Morgan Stanley varia de $21,750 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $399,990 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Morgan Stanley . Última atualização: 10/17/2025