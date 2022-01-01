Diretório de Empresas
CoStar Group
CoStar Group Salários

O salário da CoStar Group varia de $60,000 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $241,200 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CoStar Group. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Designer de Produto
Median $105K

Designer UX

Gerente de Produto
Median $130K
Atendimento ao Cliente
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analista de Negócios
$197K
Desenvolvimento de Negócios
$134K
Analista de Dados
$144K
Analista Financeiro
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operações de Marketing
$61.6K
Vendas
$149K
Gerente de Engenharia de Software
Median $230K
Gerente de Programa Técnico
$241K
Capitalista de Risco
$114K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na CoStar Group, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at CoStar Group is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CoStar Group is $132,000.

