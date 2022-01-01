CoStar Group Salários

O salário da CoStar Group varia de $60,000 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $241,200 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CoStar Group . Última atualização: 10/13/2025