A remuneração de Engenheiro de Software in United States na StockX varia de $236K por year para Senior Software Engineer a $257K por year para Technical Lead. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $174K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da StockX. Última atualização: 10/31/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na StockX, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)