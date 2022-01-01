Drizly Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Drizly varia de $132,660 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $351,750 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Drizly. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $170K
Gerente de Produto
Median $225K
Gerente de Engenharia de Software
Median $261K

Gerente de Ciência de Dados
$352K
Cientista de Dados
$133K
Operações de Marketing
$246K
Designer de Produto
$162K
Vendas
$234K
O cargo mais bem pago reportado na Drizly é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $351,750. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Drizly é $229,413.

