StockX Salários

O salário da StockX varia de $85,570 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $472,625 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da StockX. Última atualização: 10/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $174K
Gerente de Produto
Median $165K
Gerente de Engenharia de Software
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Cientista de Dados
$473K
Marketing
$106K
Designer de Produto
$85.6K
Gerente de Programa Técnico
$169K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na StockX, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na StockX é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $472,625. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na StockX é $169,150.

Outros Recursos