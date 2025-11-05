Snap Engenheiro de Software Salários em United Kingdom

A remuneração de Engenheiro de Software in United Kingdom na Snap varia de £96.5K por year para L3 a £251K por year para L5. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano por year totaliza £188K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L3 Software Engineer ( Nível Iniciante ) £96.5K £72.5K £20.8K £3.2K L4 £177K £100K £76.3K £743.8 L5 £251K £128K £123K £0 L6 Staff Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 100 % ANO 1 Tipo de Ação RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos: 100 % adquire no 1st - ANO ( 8.33 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 2.77 % mensal )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 2.77 % mensal )

33.3 % adquire no 3rd - ANO ( 2.77 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ANO 1 33 % ANO 2 13 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 54 % adquire no 1st - ANO ( 4.50 % mensal )

33 % adquire no 2nd - ANO ( 2.75 % mensal )

13 % adquire no 3rd - ANO ( 1.08 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff

