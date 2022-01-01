Pluralsight Salários

Diretório de Empresas
O salário da Pluralsight varia de $62,559 em remuneração total por ano para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais baixa a $425,850 para Sucesso do Cliente na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Pluralsight. Última atualização: 11/28/2025

Engenheiro de Software
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Cientista de Dados
Median $157K

Analista de Negócios
Median $86K
Sucesso do Cliente
$426K
Tecnólogo da Informação (TI)
$80K
Operações de Marketing
$102K
Gerente de Design de Produto
$241K
Gerente de Projeto
$87.1K
Vendas
Median $125K
Engenheiro de Vendas
$136K
Gerente de Engenharia de Software
$62.6K
Arquiteto de Soluções
$136K
Gerente de Programa Técnico
$116K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Pluralsight, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Pluralsight é Sucesso do Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $425,850. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Pluralsight é $135,675.

Outros Recursos

