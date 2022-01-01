Diretório de Empresas
VTS
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

VTS Salários

O salário da VTS varia de $88,200 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $850,944 para Recrutador na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VTS. Última atualização: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $155K
Designer de Produto
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Gerente de Produto
Median $116K
Analista de Negócios
$88.2K
Atendimento ao Cliente
$118K
Sucesso do Cliente
$179K
Cientista de Dados
$161K
Engenheiro de Hardware
$107K
Gerente de Projeto
$114K
Recrutador
$851K
Vendas
$189K
Engenheiro de Vendas
$161K
Analista de Cibersegurança
$116K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na VTS, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na VTS, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na VTS é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $850,944. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VTS é $116,920.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para VTS

Empresas Relacionadas

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • Bluecrew
  • Bamboo Rose
  • Shiftsmart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos