Diretório de Empresas
Jane Technologies
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Jane Technologies Salários

O salário da Jane Technologies varia de $160,800 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $266,325 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jane Technologies. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
$161K
Gerente de Produto
$266K
Engenheiro de Software
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Engenharia de Software
$174K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Jane Technologies é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $266,325. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Jane Technologies é $191,157.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Jane Technologies

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Amazon
  • Databricks
  • Uber
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos