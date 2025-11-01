A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Grainger varia de $264K por year para Senior Software Engineering Manager a $340K por year para Director. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $230K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grainger. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
