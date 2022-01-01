Diretório de Empresas
Texas Instruments
Texas Instruments Salários

O salário da Texas Instruments varia de $2,448 em remuneração total por ano para Capitalista de Risco na faixa mais baixa a $295,470 para Jurídico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Texas Instruments. Última atualização: 12/1/2025

Engenheiro de Hardware
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Engenheiro Analógico

Engenheiro ASIC

Engenheiro SoC

Engenheiro de Hardware Embarcado

Engenheiro de Software
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Sistemas Embarcados

Engenheiro Elétrico
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Engenheiro Mecânico
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Engenheiro de Manufatura

Engenheiro de Design

Engenheiro de Testes

Engenheiro de Manutenção

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Engenheiro Químico
Median $113K

Engenheiro de Processos

Engenheiro de Instalações

Vendas
26 $196K
28 $249K

Representante de Vendas de Campo

Gerente de Projeto
Median $185K
Engenheiro de Vendas
24 $156K
26 $191K
Designer de Produto
Median $125K
Gerente de Engenharia de Software
Median $97.4K
Gerente de Programa
Median $252K
Analista de Negócios
Median $105K
Desenvolvimento de Negócios
Median $259K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $86K
Arquiteto de Soluções
Median $156K
Contador
$45.2K
Gerente de Operações de Negócio
$227K
Analista de Dados
$86.3K
Cientista de Dados
$112K
Gerente de Facilities
$206K
Analista Financeiro
$128K
Designer Gráfico
$106K
Recursos Humanos
$88.9K
Jurídico
$295K
Operações de Marketing
$45.5K
Engenheiro de Materiais
$161K
Gerente de Design de Produto
$69.6K
Gerente de Produto
$72.8K
Gerente Técnico de Contas
$203K
Gerente de Programa Técnico
$207K
Capitalista de Risco
$2.4K
Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

0%

ANO 3

100%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Texas Instruments, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire no 3rd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire no 4th-ANO (100.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Texas Instruments é Jurídico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $295,470. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Texas Instruments é $124,324.

Outros Recursos

