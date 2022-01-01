Synopsys Salários

O salário da Synopsys varia de $21,220 em remuneração total por ano para Redator Técnico na faixa mais baixa a $413,667 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Synopsys . Última atualização: 9/16/2025