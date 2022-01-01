Diretório de Empresas
Synopsys
Synopsys Salários

O salário da Synopsys varia de $21,220 em remuneração total por ano para Redator Técnico na faixa mais baixa a $413,667 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Synopsys. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Engenheiro ASIC

Engenheiro SoC

Engenheiro FPGA

Engenheiro de Software
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Pesquisa

Gerente de Produto
69 $284K
100 $343K

Analista de Cibersegurança
Median $121K
Gerente de Engenharia de Software
69 $317K
100 $414K
Arquiteto de Soluções
Median $310K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Segurança na Nuvem

Gerente de Programa Técnico
Median $45.5K
Engenheiro Elétrico
Median $326K
Designer de Produto
Median $145K
Gerente de Design de Produto
Median $330K
Cientista de Dados
Median $154K
Vendas
Median $331K
Gerente de Programa
Median $357K
Analista de Negócios
$140K
Atendimento ao Cliente
$87.1K
Sucesso do Cliente
$90.5K
Analista de Dados
$45.2K
Gerente de Ciência de Dados
$159K
Analista Financeiro
$151K
Recursos Humanos
$270K
Tecnólogo da Informação (TI)
$34.6K
Consultor de Gestão
$257K
Marketing
$175K
Engenheiro Mecânico
$39.9K
Gerente de Projeto
$146K
Engenheiro de Vendas
$120K
Redator Técnico
$21.2K
Pesquisador de UX
$193K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Synopsys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Synopsys é Gerente de Engenharia de Software at the 100 level com uma remuneração total anual de $413,667. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Synopsys é $166,156.

