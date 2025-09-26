Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Singapore mediano de Gerente de Engenharia de Software na GovTech totaliza SGD 215K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GovTech. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 215K
Nível
J
Salário base
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Bônus
SGD 0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na GovTech?

SGD 211K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Engenharia de Software at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 263,686. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Gerente de Engenharia de Software role in Singapore is SGD 234,690.

