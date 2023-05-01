GovTech Salários

Diretório de Empresas
O salário da GovTech varia de $8,514 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $163,213 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GovTech. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $95.1K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Gerente de Produto
Median $105K
Cientista de Dados
Median $100K

Designer de Produto
Median $73.2K

Designer UX

Analista de Negócios
Median $76.9K
Gerente de Projeto
Median $110K
Gerente de Engenharia de Software
Median $163K
Analista de Dados
$8.5K
Recursos Humanos
$82.1K
Gerente de Programa
$117K
Analista de Cibersegurança
$69.6K
Arquiteto de Soluções
$103K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$74.6K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

