Diretório de Empresas
Garmin
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Garmin Salários

A faixa salarial da Garmin varia de $3,575 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $258,700 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Garmin. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Hardware
Median $113K

Engenheiro de Hardware Embarcado

Engenheiro Mecânico
Median $55.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de Produto
Median $86K
Gerente de Projeto
Median $110K
Analista de Negócios
Median $91K
Desenvolvimento de Negócios
$65.7K
Chefe de Gabinete
$201K
Atendimento ao Cliente
$91.3K
Gerente de Ciência de Dados
$166K
Cientista de Dados
$259K
Engenheiro Elétrico
$64.8K
Analista Financeiro
$56.7K
Recursos Humanos
$3.6K
Designer Industrial
$71.6K
Tecnólogo em Informática (TI)
$69.1K
Gerente de Produto
$96.5K
Analista de Cibersegurança
$75.4K
Gerente de Programa Técnico
$127K
Escritor Técnico
$56.7K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Garmin é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $258,700. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Garmin é $91,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Garmin

Empresas Relacionadas

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos