Garmin
Garmin Designer Industrial Salários

A remuneração total média de Designer Industrial in Taiwan na Garmin varia de NT$1.87M a NT$2.62M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Garmin. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$66.2K - $77K
Taiwan
Faixa Comum
Faixa Possível
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Garmin?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer Industrial na Garmin in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$2,623,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Garmin para a função de Designer Industrial in Taiwan é NT$1,873,822.

Outros Recursos

