  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

Garmin Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Engenharia de Software na Garmin totaliza $182K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Garmin. Última atualização: 12/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Garmin
Software Engineering Manager
Chandler, AZ
Total por ano
$182K
Nível
-
Salário base
$148K
Stock (/yr)
$16.6K
Bônus
$17.6K
Anos na empresa
11 Anos
Anos de exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na Garmin?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Garmin in United States é uma remuneração total anual de $232,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Garmin para a função de Gerente de Engenharia de Software in United States é $169,700.

Outros Recursos

