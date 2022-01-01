FabFitFun Salários

Diretório de Empresas
O salário da FabFitFun varia de $100,500 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $136,680 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FabFitFun. Última atualização: 9/11/2025

Engenheiro de Software
Median $117K
Analista de Dados
$110K
Cientista de Dados
$137K

Designer de Produto
$101K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at FabFitFun is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,680. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FabFitFun is $113,273.

