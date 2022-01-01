Diretório de Empresas
Meijer
Meijer Salários

A faixa salarial da Meijer varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios na extremidade inferior a $180,900 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Meijer. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $127K
Engenheiro de Software
Median $106K
Operações de Negócios
$101K

Analista de Dados
$132K
Designer de Produto
$123K
Gerente de Produto
$147K
Gerente de Engenharia de Software
$173K
Arquiteto de Soluções
$181K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Meijer é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,900. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Meijer é $129,169.

