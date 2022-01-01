Patagonia Salários

A faixa salarial da Patagonia varia de $142,800 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $196,623 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Patagonia . Última atualização: 8/21/2025