Diretório de Empresas
Patagonia
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Patagonia Salários

A faixa salarial da Patagonia varia de $142,800 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $196,623 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Patagonia. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Recursos Humanos
$143K
Engenheiro de Software
$182K
Gerente de Engenharia de Software
$197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Patagonia is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,623. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Patagonia is $181,905.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Patagonia

Empresas Relacionadas

  • Meijer
  • Jane
  • Zappos.com
  • Tuft & Needle
  • Everlane
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos