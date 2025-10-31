Diretório de Empresas
Capital One
Capital One Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Capital One varia de $139K por year para Associate Software Eng a $476K por year para Senior Distinguished Eng. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $151K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Eng
(Nível Iniciante)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Capital One in United States é uma remuneração total anual de $476,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Capital One para a função de Engenheiro de Software in United States é $151,000.

