Capital One Salários

O salário da Capital One varia de $46,000 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $523,333 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Capital One. Última atualização: 9/7/2025
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)
