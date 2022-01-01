Blackstone Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Blackstone varia de $40,903 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $300,000 para um Capitalista de Risco na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Blackstone. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista Financeiro
Median $110K
Capitalista de Risco
Median $300K

Associado

Analista

Cientista de Dados
Median $150K
Gerente de Produto
Median $155K
Analista de Dados
Median $135K
Analista de Negócios
$40.9K
Desenvolvimento de Negócios
$133K
Sucesso do Cliente
$109K
Tecnólogo em Informática (TI)
$139K
Banqueiro de Investimentos
$168K
Jurídico
$219K
Marketing
$199K
Gerente de Projeto
$48K
Analista de Cibersegurança
$136K
Gerente de Engenharia de Software
$207K
Arquiteto de Soluções
$60.6K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Blackstone é Capitalista de Risco com uma remuneração total anual de $300,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blackstone é $146,731.

