A remuneração de Designer de Produto in United States na Capital One varia de $109K por year para Associate Product Designer a $144K por year para Principal Associate. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $129K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)
