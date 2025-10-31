Diretório de Empresas
Capital One
Capital One Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in United States na Capital One varia de $153K a $209K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

$164K - $198K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$153K$164K$198K$209K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Sucesso do Cliente na Capital One in United States é uma remuneração total anual de $208,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Capital One para a função de Sucesso do Cliente in United States é $153,000.

