boostr Salários

O salário da boostr varia de $54,725 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $292,740 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da boostr. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Gerente de Produto
$293K
Engenheiro de Software
$54.7K
Arquiteto de Soluções
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at boostr is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $292,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at boostr is $187,060.

