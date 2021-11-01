Diretório de Empresas
Amplify
Amplify Salários

A faixa salarial da Amplify varia de $73,500 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $160,800 para um Recrutador na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Amplify. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K
Gerente de Produto
Median $135K
Pesquisador de Experiência do Usuário
Median $95K

Atendimento ao Cliente
$73.5K
Analista de Dados
$115K
Tecnólogo em Informática (TI)
$131K
Marketing
$129K
Designer de Produto
Median $110K
Gerente de Projeto
$133K
Recrutador
$161K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Amplify é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $160,800. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Amplify é $130,117.

