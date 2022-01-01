Fidelity Investments Salários

Diretório de Empresas
O salário da Fidelity Investments varia de $7,960 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $446,667 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fidelity Investments. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Engenheiro de Software
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro Crypto

Engenheiro de Sistemas

Cientista de Dados
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Gerente de Produto
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Gerente de Engenharia de Software
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analista de Negócios
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Tecnólogo da Informação (TI)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arquiteto de Soluções
L6 $166K
L7 $233K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Cloud

Cloud Security Architect

Analista Financeiro
L3 $69.6K
L6 $138K
Atendimento ao Cliente
Median $60K
Designer de Produto
L4 $105K
L5 $140K

Designer UX

Analista de Dados
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Consultor de Gestão
Median $160K
Gerente de Projeto
Median $163K
Gerente de Ciência de Dados
Median $250K
Marketing
Median $155K
Gerente de Programa
Median $192K
Analista de Cibersegurança
Median $138K
Vendas
Median $96K
Pesquisador de UX
Median $240K
Atuário
Median $135K
Gerente de Programa Técnico
Median $98K
Capitalista de Risco
Median $185K

Principal

Contador
$102K

Contador Técnico

Assistente Administrativo
$60.2K
Operações de Negócio
$69.2K
Engenheiro Elétrico
$398K
Recursos Humanos
$8K
Gerente de Design de Produto
$234K
Recrutador
$70.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en Fidelity Investments es Engenheiro de Software at the L9|VP Software Engineering level con una compensación total anual de $446,667. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments es $157,072.

