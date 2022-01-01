Diretório de Empresas
Vanguard
Vanguard Salários

O salário da Vanguard varia de $50,250 em remuneração total por ano para Sucesso do Cliente na faixa mais baixa a $348,250 para Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vanguard. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
TS02 $132K
TS03 $173K
Gerente de Produto
Median $142K

Designer de Produto
Median $120K

Designer UX

Analista de Dados
TS02 $133K
TS03 $153K
Gerente de Projeto
Median $128K
Gerente de Engenharia de Software
Median $195K
Contador
Median $103K

Contador Técnico

Pesquisador de UX
Median $128K
Analista Financeiro
Median $85K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Arquiteto de Soluções
Median $200K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Gerente de Programa Técnico
Median $200K
Operações de Negócio
$348K
Analista de Negócios
$144K
Atendimento ao Cliente
$137K
Sucesso do Cliente
$50.3K
Recursos Humanos
$74.2K
Jurídico
$101K
Consultor de Gestão
$249K
Operações de Marketing
$131K
Gerente de Programa
$216K
Vendas
$55.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Vanguard é Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $348,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vanguard é $134,989.

