Alloy
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Alloy Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Gerente de Produto na Alloy totaliza $173K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alloy. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Total por ano
$173K
Nível
Senior
Salário base
$173K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Alloy?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Alloy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Alloy in Canada é uma remuneração total anual de $108,480. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alloy para a função de Gerente de Produto in Canada é $108,480.

