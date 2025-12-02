Diretório de Empresas
ADNOC
ADNOC Gerente de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gerente de Programa Técnico in United Arab Emirates na ADNOC varia de AED 334K a AED 456K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ADNOC. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$97.4K - $118K
United Arab Emirates
Faixa Comum
Faixa Possível
$91K$97.4K$118K$124K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Programa Técnico submissões na ADNOC para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na ADNOC?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa Técnico na ADNOC in United Arab Emirates é uma remuneração total anual de AED 455,893. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ADNOC para a função de Gerente de Programa Técnico in United Arab Emirates é AED 334,059.

