Verkada
  • Analityk Cyberbezpieczeństwa

  • Wszystkie pensje Analityk Cyberbezpieczeństwa

Verkada Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w Verkada wynosi od $101K do $138K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verkada. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$109K - $130K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$101K$109K$130K$138K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Verkada, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)

  • 40% uprawnia w 4th-ROK (3.33% miesięcznie)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Verkada, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 4th-ROK (2.50% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w Verkada wynosi rocznie $138,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Verkada dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi $100,800.

