Chainalysis
Chainalysis Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Chainalysis waha się od $143,068 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $310,896 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Chainalysis. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $160K
Menedżer produktu
Median $211K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $290K

Asystent administracyjny
$286K
Naukowiec danych
$162K
Zasoby ludzkie
$279K
Marketing
$178K
Projektant produktu
$143K
Rekruter
$162K
Sprzedaż
$311K
Architekt rozwiązań
$199K

Architekt danych

Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Chainalysis, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Chainalysis to Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $310,896. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Chainalysis wynosi $199,000.

