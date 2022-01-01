Katalog firm
Docker
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Docker Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Docker wynosi od $104,475 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $499,988 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Docker. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $262K
Inżynier Sprzedaży
Median $280K
Operacje Biznesowe
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Obsługa Klienta
$104K
Marketing
$176K
Projektant Produktu
$500K
Menedżer Produktu
$162K
Sprzedaż
$185K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$250K
Architekt Rozwiązań
$202K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Docker jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $499,988. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Docker wynosi $193,633.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Docker

Powiązane firmy

  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby