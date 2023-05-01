Katalog firm
Uphold
Uphold Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Uphold wynosi od $64,675 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $490,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uphold.

Analityk Danych
$151K
Zasoby Ludzkie
$64.7K
Inżynier Oprogramowania
$109K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$490K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Uphold jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $490,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Uphold wynosi $130,090.

Inne zasoby