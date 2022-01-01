Katalog firm
Snap Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Snap wynosi od $61,215 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zaufanie i Bezpieczeństwo na dolnym końcu do $1,472,985 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Snap. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania

Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej

Naukowiec Badawczy

Analityk Danych
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Menedżer Produktu
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Menedżer Programu Technicznego
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Sprzedaż
Median $235K

Dyrektor ds. Klientów

Menedżer ds. Klientów

Projektant Produktu
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Projektant UX

Rekruter
L3 $146K
L4 $162K

Rekruter Techniczny

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Menedżer Marketingu Produktu

Menedżer Programu
Median $260K
Księgowy
Median $150K

Księgowy Techniczny

Technolog Informacyjny (IT)
Median $165K
Inżynier Mechanik
Median $352K
Analityk Biznesowy
$90.5K
Rozwój Biznesu
$304K
Operacje Obsługi Klienta
$79.9K
Analityk Danych
$144K
Menedżer Analityki Danych
$302K
Analityk Finansowy
$234K
Inżynier Sprzętu
$144K
Prawny
$120K
Konsultant Zarządzania
$377K
Operacje Marketingowe
$176K
Inżynier Optyk
$527K
Menedżer Partnerów
$643K
Menedżer Projektowania Produktu
$570K
Menedżer Projektu
$98K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$159K
Zaufanie i Bezpieczeństwo
$61.2K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (8.33% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (2.77% miesięcznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (2.77% miesięcznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (2.77% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 54% uprawnia w 1st-ROK (4.50% miesięcznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (2.75% miesięcznie)

  • 13% uprawnia w 3rd-ROK (1.08% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Snap jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the L8 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $1,472,985. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Snap wynosi $302,575.

Inne zasoby