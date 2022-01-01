Snap Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Snap wynosi od $61,215 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zaufanie i Bezpieczeństwo na dolnym końcu do $1,472,985 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Snap. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025
100%
ROK 1
W Snap, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (8.33% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (2.77% miesięcznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (2.77% miesięcznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (2.77% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Snap, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ROK 1
33%
ROK 2
13%
ROK 3
W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
54% uprawnia w 1st-ROK (4.50% miesięcznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (2.75% miesięcznie)
13% uprawnia w 3rd-ROK (1.08% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff
