Udaan Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Udaan wynosi od $3,482 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $118,850 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Udaan. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Median $60K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $75.3K

Menedżer Produktu
Median $85.4K
Księgowy
$3.5K
Analityk Biznesowy
$27.9K
Rozwój Biznesu
$119K
Analityk Danych
$17.4K
Projektant Mody
$10.7K
Analityk Finansowy
$38.8K
Zasoby Ludzkie
$33.6K
Prawny
$34.7K
Marketing
$59.6K
Projektant Produktu
$36.4K
Menedżer Programu
$58.9K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Udaan, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Udaan jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $118,850. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Udaan wynosi $38,861.

