Katalog firm
Razorpay
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Razorpay Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Razorpay waha się od $4,880 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje marketingowe na dolnym końcu do $200,862 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Razorpay. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Inżynier oprogramowania frontend

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier DevOps

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $101K
Menedżer produktu
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Projektant produktu
Median $44.8K

Projektant UX

Analityk biznesowy
Median $22.8K
Naukowiec danych
Median $33.9K
Kierownik programu technicznego
Median $58.2K
Rozwój biznesu
$73.2K
Analityk danych
$14K
Kierownik nauki o danych
$194K
Zasoby ludzkie
$76.3K
Konsultant zarządzania
$63.8K
Marketing
$33.6K
Operacje marketingowe
$4.9K
Kierownik projektowania produktu
$67.4K
Kierownik programu
$29.6K
Kierownik projektu
$24.5K
Sprzedaż
$141K
Architekt rozwiązań
$201K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$29.4K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Razorpay, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

7 years post-termination exercise window.

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Razorpay to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $200,862. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Razorpay wynosi $63,845.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Razorpay

Powiązane firmy

  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Hevo
  • Revature
  • Piano
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby