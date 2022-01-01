Katalog firm
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Hexaware Technologies wynosi od $3,616 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $273,625 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Hexaware Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $7.2K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Architekt Rozwiązań
Median $122K
Księgowy
$3.6K

Operacje Biznesowe
$5.3K
Analityk Biznesowy
$7.3K
Obsługa Klienta
$5.4K
Analityk Danych
$21.8K
Analityk Danych
$10.1K
Analityk Finansowy
$15.6K
Technolog Informacyjny (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Menedżer Produktu
$98.5K
Menedżer Projektu
$121K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$31.3K
Menedżer Programu Technicznego
$274K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Hexaware Technologies jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $273,625. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hexaware Technologies wynosi $15,635.

